Affari Tuoi, la concorrente della Campania vince 50mila euro: arriva il plauso del sindaco Giuliana, concorrente di Cervinara (Avellino), ha vinto 50mila ad Affari Tuoi: e per lei sono arrivati anche i complimenti del sindaco Caterina Lengua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La concorrente Giuliana (a destra), con la madre Antonella (a sinistra)

Arrivano anche i complimenti del sindaco di Cervinara, in provincia di Avellino, per Giuliana, la concorrente della Campania che ad Affari Tuoi, la trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Stefano De Martino, ha vinto 50mila. "Giuliana ed Antonella, complimenti da tutti noi", ha detto il sindaco Caterina Lengua, "E bravo a nonno Alberto: 18!". Il riferimento è all'ultimo pacco chiamato, il 18 (numero che era stato consigliato dal nonno centenario della ragazza) e che avendo un premio basso all'interno ha permesso di ricevere un'offerta più alta dal "dottore" Pasquale Romano, poi accettata dalla giovane irpina. Al plauso del sindaco si sono aggiunti anche tantissimi commenti della comunità stessa di Cervinara, entusiasta per la vittoria della propria concittadina.

Chi è Giuliana, la concorrente della Campania ad Affari Tuoi

Ventinove anni, laureata in ingegneria gestionale e dipendente di una multinazionale del settore energetico di Roma, città dove vive attualmente, Giuliana è arrivata ad Affari Tuoi con la madre Antonella, docente di una scuola secondaria di secondo grado, ovvero la scuola superiore dell'Istituto Comprensivo "F.De Sanctis" di Cervinara. "Sono sempre stata ambiziosa, ho sempre puntato a traguardi sfidanti", ha detto nel finale della puntata, "Credo che nella vita bisogna sapersi dare dei limiti e bisogna riconoscere il momento in cui c'è bisogno di fermarsi. In questo caso, seguo il consiglio di mamma e accetto i 50mila euro". La concorrente di Cervinara ha così accettato l'offerta del "dottore" Pasquale Romano, quando tra i pacchi rimasti in gioco c'erano i premi da 50, 50mila e 100mila euro. La concorrente non ha corso rischi e su consiglio della madre ha preferito accettare l'offerta da 50mila euro, salvo poi scoprire che all'interno del proprio pacco c'erano proprio 100mila euro.