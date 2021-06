È pronto il progetto per riasfaltare tutto viale Umberto Maddalena, la lunga strada che costeggia l'Aeroporto di Capodichino di Napoli, utilizzata ogni giorno da migliaia di automobilisti, ma purtroppo costellata di buche stradali, causa spesso di incidenti anche gravi. Il Comune di Napoli e la Città Metropolitana hanno messo a disposizione un budget di 5 milioni di euro, per rifare non solo la strada, ma anche i sottoservizi e le rotatorie. Il 30 gennaio scorso è stata stipulata la convenzione tra il Municipio e l'ex Provincia che prevede il finanziamento della sola esecuzione dei lavori. I cantieri veri e propri richiederanno diversi mesi per essere portati a compimento.

Il piano viabilità nella zona dell'Aeroporto di Capodichino

“Ad oggi – spiega Nino Simeone, della commissione Mobilità e consigliere Viabilità e trasporti del governatore Vincenzo De Luca – sono state realizzate già le due rotatorie di via Santa Maria del Pianto e quella che dà accesso all'Aeroporto. Ma il progetto esecutivo deve essere aggiornato e validato dal comitato tecnico comunale. È importante che venga rifatta anche via don Bosco. Mentre va migliorata e completata via Nuova del Campo. Si tratta di interventi indispensabili perché insistono sulle aree di accesso per lo Scalo partenopeo da cui partono centinaia di migliaia di turisti e viaggiatori ogni anno. Il biglietto da visita della città non può versare in condizioni di degrado – conclude Simeone – Bisogna accompagnare il percorso virtuoso già avviato da Gesac, la società che gestisce l'Aeroporto, con il rifacimento già portato a termine di viale Fulco Ruffo di Calabria”.