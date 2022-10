Aerei militari a Salerno sfondano il muro del suono: il boato sentito per chilometri Decine le segnalazioni sui social da parte di persone che si chiedono cosa sia successo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Aerei militari a Salerno sfondano il muro del suono. Il boato viene sentito per chilometri. Decine le segnalazioni sui social da parte di persone che si chiedono cosa sia successo. L'episodio è accaduto oggi, giovedì 6 ottobre 2022, attorno all'ora di pranzo. Due caccia militari supersonici italiani – a quanto sembra del modello Eurofighter Typhoon – avrebbero sfondato il muro del suono attorno alle ore 14,00. Il rumore, simile a quello di un fortissimo rombo di tuono, è stato avvertito per centinaia di chilometri, in quasi tutto il Cilento. Il boato ha fatto tremare anche i vetri delle finestre e le persone sono scese in strada allarmate. Sui social si sono subito scatenati i commenti di chi ha assistito al fenomeno. Tra le varie ipotesi anche quella che si trattasse di un asteroide precipitato.

I due caccia in soccorso di un terzo aereo

Secondo le prime informazioni, i due caccia supersonici sarebbero intervenuti a supporto di un terzo velivolo, di altra nazionalità, in difficoltà, poiché alle prese con una avaria dell'impianto radio. Non è la prima volta che accade in Campania e, precisamente, nel Salernitano. Era già successo negli scorsi anni. Tecnicamente si chiama "bang sonico", ossia un boato assordante che si avverte quando un aereo, quasi sempre dell'aviazione militare, supera il muro del suono. Nel 2017, due caccia dell'Aeronautica militare italiana infransero il muro del suono nell'area a Sud di Salerno. Il boato nei cieli del Cilento e del Vallo di Diano fu avvertito dalla popolazione anche a centinaia di chilometri di distanza. In Campania si trova il Comando 22° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata dell'Aeronautica Militare italiana a Giugliano. Mentre all'Aeroporto Militare di Grazzanise è di stanza il 9º Stormo "Francesco Baracca" dell'Aeronautica Militare Italiana.