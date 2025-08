Adescava minori online e chiedeva foto hot, poi proponeva incontri: 29enne arrestato nel Casertano

Immagine di archivio

Adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico: queste le accuse, pesanti, che a Parete, nella provincia di Caserta, hanno portato all'arresto di un uomo di 29 anni – A.B. le sue iniziali – che è stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri della compagnia di Aversa su mandato della Procura di Napoli – IV Sezione Indagini violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione.

Nove minorenni identificati: adescati online dal 29enne

Nella fattispecie, le indagini dei militari dell'Arma e dei magistrati partenopei hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti del 29enne. Da quanto è emerso, l'uomo adescava i minori online, attraverso le comuni applicazioni di messagistica: sono 9 i minorenni finora identificati come vittime. Il 29enne invia loro materiale pornografico e invitandoli a condividere con lui foto e video in cui erano in atteggiamenti sessualmente espliciti; i contatti erano finalizzati a organizzare successivi incontri, in cambio di regali o di denaro.

È stato il provvidenziale intervento del genitori di una delle vittime, che ha scoperto le chat sul cellulare del figlio minorenne, a impedire che gli incontri potessero effettivamente concretizzarsi. La subitanea denuncia e le celeri indagini dei carabinieri hanno infatti permesso di pervenire all'identità dell'indagato, che come detto è stato arrestato e sottoposto alla custodia in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.