Addio a Paolo Lembo, morto il sindacalista vigilante: lutto nella Filcams Cgil Napoli-Campania Morto lo storico delegato alla Vigilanza, Paolo Lembo, della Filcams Cgil della Campania. Lutto nel sindacato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nella Filcams Cgil Napoli-Campania per la morte di Paolo Lembo, storico delegato della Vigilanza del sindacato. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto chi lo conosceva e ne apprezzava la grande professionalità e umanità. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo delle istituzioni e dei colleghi alla famiglia per la grave e prematura perdita.

Il cordoglio del sindacato per la morte di Lembo

In un comunicato la Filcams Cgil Napoli-Campania scrive: "Oggi ci ha lasciato improvvisamente il nostro compagno Paolo Lembo. Storico delegato della Vigilanza e componente di tutti gli organi assembleari della nostra Categoria in Campania, Paolo è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi per la sua passione, la sua sensibilità, il suo spirito di servizio e la sua umanità".

Il sindacato poi conclude:

In questo momento di dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari, certi che Paolo resterà sempre nei nostri cuori e nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La Filcams CGIL Napoli-Campania lo ricorderà con affetto e gratitudine, continuando a camminare su quella strada che egli stesso ha contribuito a tracciare con garbo e determinazione.

Tanti altri messaggi di vicinanza sono apparsi in queste ore sui social per portare conforto alla famiglia. "Una notizia terribile – si legge in uno dei post su Facebook – Non ci posso credere, conoscevo Paolo da sempre, un compagno sempre presente in tutte le nostre battaglie, disponibile oltre ogni limite. Resterà nei miei ricordi più cari. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia e a quanti gli volevano bene. Ciao Paolo, ciao compagno".