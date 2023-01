Addio a Orazio Boccia, fondatore a Salerno delle Arti Grafiche e Cavaliere del Lavoro

Si è spento all'età di 90 anni Orazio Boccia, storico fondatore delle Arti Grafiche Boccia e padre di Vincenzo, presidente di Confindustria dal 2016 al 2020 e presidente dal giugno 2019 dell’Università Luiss Guido Carli. Boccia, originario di Salerno, aveva fondato l'omonima ditta tipografica nel 1961, quando aveva solo 29 anni. Nominato Cavaliere del Lavoro il 31 maggio 2008 dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha sempre raccontato diversi aneddoti della sua vita, iniziata il 26 novembre del 1932 a Salerno, città "piccola e povera" a quei tempi.

Perse il padre quando aveva 12 anni, a causa del tetano: l'uomo era stato catturato dai militari tedeschi dopo lo sbarco di Salerno durante la Seconda Guerra Mondiale, ma riuscì a fuggire dal campo di prigionia di Avellino, ferendosi a una mano. Proprio quella ferita, presa tagliandosi con la recinzione di ferro del campo, gli fu fatale: poco dopo infatti morì a causa del tetano. Uno dei tanti aneddoti raccontati da Orazio Boccia, che poi per il figlio Vincenzo scelse appunto il nome del padre.

Così Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha ricordato Orazio Boccia:

Esprimo il cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta per la morte del Cavaliere Orazio Boccia. E’ un giorno triste per la nostra comunità che perde uno dei suoi figli migliori.Orazio Boccia è stato un uomo coraggioso, un imprenditore illuminato, il simbolo vivente di come la tenacia e l’operosità possano permettere di ottenere grandi risultati nella vita nonostante le umili origini.Lo “scugnizzo” come amava definirsi è stato un grande protagonista della nostra storia contemporanea e non solo nell’impresa ma anche nell’ appassionato impegno civile al servizio della collettività. Le Arti Grafiche Boccia sono in Italia e nel mondo un esempio di eccellenza e qualità. In quelle rotative è passata la storia.Abbracciamo nel cordoglio tutti i familiari ed amici ed in particolare i figli Enzo, già Presidente di Confindustria, e Maurizio che continueranno l’attività delle Arti Grafiche Boccia custodendo la memoria umana ed imprenditoriale del grande papà. Addio Cavaliere, Salerno ti rivolge l’estremo grato saluto e ti ricorderà per sempre.