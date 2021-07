in foto: Marilena Stella, l’attivista del Movimento Cinque Stelle.

Morta quest'oggi a Napoli Marilena Stella, storica attivista del Movimento Cinque Stelle partenopeo ed ex candidata politica per i pentastellati nel capoluogo campano: lo ha annunciato lo stesso gruppo politico napoletano, che l'ha ricordata con affetto. Marilena Stella era stata anche candidata al consiglio comunale di Napoli nel 2016, nelle elezioni che si conclusero con la vittoria ed il secondo mandato di Luigi De Magistris.

"Apprendiamo con infinita tristezza la notizia della scomparsa di Marilena Stella", ha fatto sapere il gruppo politico del Movimento Cinque Stelle di Napoli, "Marilena non era solo una valida attivista, candidata al Comune di Napoli nel 2016 e grande combattente, Marilena era soprattutto un'amica. Il tuo contributo, umano e pragmatico, resterà sempre in questo progetto, la tua passione e la tua forza ci accompagnerà in questo cammino", prosegue la nota diffusa dal movimento pentastellato. Non ti dimenticheremo mai Marilena. Che la terra ti sia lieve. Gli attivisti ed i portavoce del meetup Napoli si stringono intorno al dolore della famiglia e del marito Roberto. Non ti dimenticheremo mai Marilena, vivrai sempre nei nostri cuori".