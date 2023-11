Addio a Luisa Pastore, “garbata e gentile”: Municipalità in lutto per la morte della consigliera Pd La consigliera Pd della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta si è spenta a 54 anni. I funerali il 14 novembre nella chiesa di San Ciro a via Campegna.

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio a Luisa Pastore, consigliera della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta del Pd. Era alla seconda consiliatura, dopo la prima elezione nel 2016. Si è spenta a 54 anni, dopo una lunga malattia. Lascia il figlio e il compagno. Luisa Pastore era molto amata nella X Municipalità, dove era conosciuta e apprezzata per i suoi modi garbati e gentili. Dotata di grande coraggio e determinazione, aveva messo la sua vita al servizio della comunità. Lascia un vuoto incolmabile. La X Municipalità è in lutto. I funerali si terranno domani, martedì 14 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Ciro in via Campegna a Cavalleggeri d'Aosta, via Carnaro 2.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore dal mondo della politica e istituzionale, dai tanti cittadini che l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene, alla famiglia distrutta per la grave e prematura scomparsa. "Sei stata una collega esemplare – scrive la consigliera Edvige Mariani – una grande attivista politica che si batteva per i diritti e doveri dei cittadini. Hai affrontato quest'ultima battaglia in silenzio e con coraggio, sei un esempio per tutti noi! Ti voglio ricordare così sempre sorridente e con eleganza! Una donna sempre educata rispettosa gentile e per il territorio. Ciao Luisa".

Mentre il consigliere Mario Greco scrive: "Ho vissuto nei tuoi racconti e nelle tue battaglie per 5 anni. Questa volta avevamo la fortuna di condividere questo mandato insieme seduti allo stesso banco spalla a spalla così com'è stata la nostra campagna elettorale. Sei stata un'ottima compagna di viaggio e punto di riferimento nei primi mesi di mandato. Tanti confronti, tante battaglie alcune vinte altre perse ma c'era quel filo invisibile che ci legava e ci faceva superare tutto. Continuerò questo mandato seguendo il tuo esempio ed i tuoi consigli. Sempre presente ed operativa fino all'ultimo. Grazie Luisa".

E, ancora, "Luisa Pastore, sei stata la mia guida – scrive Olga su Facebook – una guerriera piena di forza, vitalità, generosità e amore per la vita. Quando ci siamo incontrate per la prima volta mi hai stretto a te come con un'amica cara. Le parole che mi ripetevi come un mantra mi hanno aiutato ad affrontare i momenti brutti con la tua visione. Rifiorirai più forte e bella di prima, e lo andremo a urlare fortissimo al mare mi dicevi… Luisa cara sarai sempre nel mio cuore. Che tuo figlio abbia la forza di affrontare questo insopportabile dolore. Ti voglio bene".