I funerali di Gianni De Luca si terranno domani, sabato 30 gennaio, alla Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio in via Capodimonte 13. La cerimonia è fissata alle ore 10,30. L’ex vicesegretario regionale della Cgil era stato ritrovato morto in una stanza d’albergo del Corso Meridionale il 26 gennaio scorso. Gianni, molto noto e stimato in città per la sua attività civica e politica, era scomparso un paio di giorni prima. Alla famiglia aveva detto che stava uscendo per sbrigare alcune commissioni, ma non è più tornato. Quando il figlio ha lanciato l’allarme, è partito un grande tam tam sui social per ritrovarlo. Ma non è bastato, purtroppo. Il corpo di Gianni è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio.

Lutto nella Cgil napoletana

Domani si terrà l'ultimo saluto. “Gianni se ne è andato – il messaggio della famiglia pubblicato oggi sulla sua pagina social – Ci ha regalato anni di gioia, di amore, di felicità. Ci mancherà la sua bontà, la sua intelligenza, la sua grandezza d'animo, la sua arte che metteva in ogni cosa. Riposa in pace caro Gianni. I funerali si terranno domani sabato 30 alle ore 10.30 Vi preghiamo di rispettare le normative vigenti e tutelare tutti voi. Grazie, vi sentiamo tutti vicini”. La federazione della Cgil Campania e Napoli ha espresso subito il cordoglio per la sua prematura scomparsa: “Siamo attoniti e senza parole – ha scritto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci – La Cgil Campania e la Cgil Napoli si uniscono al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del compagno Gianni De Luca”. Tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza alla famiglia che si stanno moltiplicando in queste ore sulla sua bacheca.