Addio a Bianca D'Antonio, morta a 83 anni: lutto nel giornalismo napoletano

A cura di Pierluigi Frattasi

Bianca D'Antonio

Addio a Bianca D'Antonio. La giornalista napoletana è scomparsa nella giornata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, all'età di 83 anni, a seguito delle complicanze di un intervento. Lutto nel mondo del giornalismo e dell'editoria napoletano. D'Antonio era laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed era giornalista professionista dal 1982. Per lungo tempo è stata la referente delle comunicazioni dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino, lo scalo napoletano gestito da Gesac. I funerali si terranno domani, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 11,00, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di via Aniello Falcone al Vomero.

Il cordoglio per la scomparsa della giornalista D'Antonio

Donna di vasta cultura, amante del teatro e grande viaggiatrice, nella sua lunga carriera professionale ha collaborato con numerose testate giornalistiche, come Sport Sud, Corriere di Napoli, Diario, Il Secolo XIX, L'Avvisatore Marittimo e Shipping per “Il Mattino”. Ha diretto inoltre il settimanale “La Gazzetta del Mare e dell’Aria”.

Era una grande appassionata di mare, di industria marittima e di cantieri navali. Tra le sue numerose pubblicazioni, si possono annoverare i libri “Armatori Meridionali ieri ed oggi”, scritto a quattro mani con il collega Pierantonio Toma, “Il Cantiere Navale di Castellamare di Stabia” in collaborazione con Catello Vanacore, “Grimaldi Armatori, storia di una famiglia e di una impresa” con Justin Stares. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia, anche dal mondo istituzionale, per la grave perdita.