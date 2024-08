Ad Avellino una coppia di sposi ha portato gli invitati al fast food

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La foto pubblicata dalla Galleria Commerciale Airone di Avellino

Una giovane coppia di sposi irpini ha portato i propri invitati in un noto fast food di Avellino per festeggiare la loro unione: il video in Rete è diventato subito virale attraverso social, anche perché i giovani hanno raccontato, tra il serio e il faceto, di averlo fatto perché "poveri". In tanti, vedendo il video, hanno solidarizzato con loro: c'è chi ha condiviso la scelta, spiegando che così hanno "evitato" di pagare conti salati al ristorante, e chi invece non ha gradito dicendo che comunque in un giorno così importante anche la location ha il suo perché.

Anche la Galleria Commerciale dove si trova il noto fast food ha pubblicato la notizia sui propri canali social, pubblicandone anche le foto, con sposi ed invitati al seguito, nonché delle "bomboniere", ovvero delle sacche con il logo del fast food, regalate agli invitati. Il tutto in un contesto di gran divertimento e felicità, come in ogni matrimonio che si rispetti. Ma sono in tanti ad aver commentato la vicenda, anche per quel "perché siamo poveri" con il quale lo sposo ha voluto rispondere a video, diffuso sui social dalla pagina "Ci Vuole Costanza". A ridimensionare un po' la vicenda, riportandola su altri piani, è stato il sindaco Salvatore Carratù, primo cittadino di Montoro, la cittadina irpina da cui provengono i due sposi. Carratù ha infatti spiegato di essere stato "sorpreso" da tutto questo clamore mediatico, aggiungendo anche che: "Mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti on line, e mi è stato riferito che la coppia ha poi riunito familiari e amici in un ristorante", ha raccontato al Corriere della Sera.