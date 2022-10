Ad Anacapri arrivano i segnali stradali di “attenzione ai gatti” Sull’isola di Capri il comune di Anacapri ha installato cartelli stradali e informativi a tutela delle colonie feline.

A cura di Enrico Tata

Sull'isola di Capri il comune di Anacapri ha installato cartelli stradali e informativi a tutela delle colonie feline. L'associazione di volontariato "I Migliori Amici" ha pubblicato un post su Facebook in cui si legge: "Con grande gioia accogliamo l'installazione dei cartelli informativi a tutela dei nostri adorati amici gatti. E' fondamentale a nostro avviso, che finalmente ci sia stato un riconoscimento ufficiale delle colonie feline presenti sul territorio isolano che sono tutelate e riconosciute dal Comune. Crediamo altresì che sia anche un atto dovuto verso questi poveri animali che subiscono incidenti mortali o in cui restano gravemente feriti. Ringraziamo il Comune di Anacapri e il Vice Sindaco Franco Cerrotta che da sempre sono al nostro fianco. Con infinita stima".

Su uno dei cartelli informativi installati dal Comune di Anacapri si legge: "I gatti vivono liberi, sono protetti, ed è assolutamente vietato maltrattarli e allontanarli dai luoghi dove vivono abitualmente. Le colonie feline sono tutelate dalla legge 281 del 14 agosto 1991. I trasgressori saranno puniti in base alle leggi attualmente in vigore". I cartelloni stradali sono invece segnali di pericolo triangolari in cui si chiede di fare attenzione alla presenza dei gatti.

A gennaio il comune di Capri aveva annunciato che l'isola sarebbe diventata "Isola Felice dei Gatti". I felini randagi, aveva spiegato il sindaco, "saranno considerati dei cittadini effettivi, ed avranno diritto a cure e cibo secondo le loro necessità". L'installazione dei cartelli stradali e informativi è un primo passo in questo senso.