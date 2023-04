Ad Afragola fujenti in scooter e tir con musica alta alla processione di Pasquetta: “È guerra di paranze” Colonna di scooter dietro un tir con casse acustiche e musica altissima per le strade della città. Borrelli: “È la guerra delle paranze. La fede non c’entra”

A cura di Pierluigi Frattasi

Una colonna con decine di scooter attraversa le strade di Afragola nel giorno di Pasquetta 2023. Viaggiano tutti dietro un camion che ha montate delle enormi casse acustiche sul tetto che sparano musica ad altissimo volume. Quasi tutti i conducenti degli scooter non hanno il casco. Urlano cori e slogan, sfrecciando sotto i balconi. Si tratterebbe di una processione dei fujenti – come vengono chiamati i devoti della Madonna dell'Arco – nel giorno del Lunedì in Albis, del 10 aprile scorso. Ma per Francesco Emilio Borrelli, parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra, non ci sono dubbi: "È la guerra delle ‘paranze'. Sono pseudo-fujenti. Non hanno nulla a che fare con la fede. Incredibile che non siano stati fermati dalle forze dell'ordine".

L'episodio è andato in scena nella giornata della Pasquetta 2023, la ricorrenza scelta dai fujenti della Campania per le loro processioni nelle strade della città. Un rito popolare antico, tra il sacro e il profano, di solito accompagnato però dalle effigi sacre della Vergine Assunta e dai paramenti bianchi e celesti dei fujenti, che in questa occasione non c'erano. La processione degli scooter selvaggi avrebbe attraversato le cittadine di Afragola e Caivano, nell'area nord di Napoli.

Borrelli (Avs): "È la guerra delle paranze di pseudo-fujenti"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video della processione ripreso da TikTok e inviatogli da un cittadino, e ha commentato:

Si fanno la “guerra” a colpi di musica e di clacson scarrozzando in moto in giro per la città in nome della Madonna dell’Arco. E’ cosi’ che si manifesta la rivalità tra le varie paranze dei fujenti tra Afragola e Caivano come spiega anche un cittadino che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Sono le cosiddette paranze dei fujenti, ma tutto fanno tranne che la funzione dei veri fujenti e mostrare la devozione per la Madonna dell'Arco. Montano delle casse sui camion con la musica della festa dei gigli a tutti volume e fanno la guerra alle altre paranze rivali. “.

Il post, come detto, riprende un video diventato virale sui social, che Borrelli interpreta così: