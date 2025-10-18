Achille Lauro a Napoli, gli indizi su un appuntamento in piazza a sorpresa con i fan
Achille Lauro a sorpresa a Napoli. Tutti gli indizi portano al suo nome, per l'appuntamento di domenica 19 ottobre, in piazza Mercato e possiamo confermare che sarà proprio lui la presenza a sorpresa per un evento organizzato da NOW nella piazza dove è stato installato uno store dedicato ai contenuti di intrattenimento della piattaforma streaming di Sky.
Sui social nelle scorse ore si è parlato proprio della presenza di un ospite a sorpresa, senza che venisse svelata la sua identità. A richiesta specifica Sky non commenta, ma Fanpage apprende da fonti locali attendibile che si tratterà proprio di Achille Lauro, volto dell'intrattenimento Sky in qualità di giudice di X Factor, ruolo che conferma per la seconda stagione consecutiva. Proprio in queste settimane è in onda il talent show che vede l'artista tra i coach assieme a Paola Iezzi, Jake la Furia e la new entry Francesco Gabbani. Un'edizione che entrerà nel vivo nelle prossime settimane con l'inizio della fase live e che si chiuderà, per il secondo anno consecutivo, ancora una volta a Napoli in piazza del Plebiscito, dove andrà in scena la finale a dicembre.
L'installazione in piazza Mercato a Napoli
Per chi si stia chiedendo della funzione dell'imponente installazione in piazza Mercato dal 17 al 19 ottobre, si tratta di uno store temporaneo dedicato proprio a NOW, per raccontare i contenuti esclusivi della piattaforma tra serie Tv, film, show, intrattenimento ed eventi sportivi. A tutti gli effetti si tratta di un mega distributore di caramelle dell'altezza di più di dieci metri che nelle scorse settimane è stato installato per alcuni giorni anche a Milano e che ora fa tappa proprio a Napoli.
Il prequel di Gomorra da gennaio 2026
Non un luogo qualsiasi, vista la particolare affinità tra Napoli e l'universo Sky in questo particolare momento storico. Oltre alla già citata finale di X Factor del prossimo dicembre, proprio a Napoli è ambientato il prequel di Gomorra, uno dei prodotti seriali di punta dei prossimi mesi che sarà disponibile a partire da gennaio 2026.