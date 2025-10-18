Achille Lauro a Napoli, gli indizi su un appuntamento in piazza a sorpresa con i fan

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Fanpage può anticipare che l’artista sarà ospite speciale dell’evento organizzato il 19 ottobre in piazza Mercato, dove da alcuni giorni campeggia una grande installazione temporanea. Ecco di cosa si tratta.

Achille Lauro a sorpresa a Napoli. Tutti gli indizi portano al suo nome, per l'appuntamento di domenica 19 ottobre, in piazza Mercato e possiamo confermare che sarà proprio lui la presenza a sorpresa per un evento organizzato da NOW nella piazza dove è stato installato uno store dedicato ai contenuti di intrattenimento della piattaforma streaming di Sky.

Sui social nelle scorse ore si è parlato proprio della presenza di un ospite a sorpresa, senza che venisse svelata la sua identità. A richiesta specifica Sky non commenta, ma Fanpage apprende da fonti locali attendibile che si tratterà proprio di Achille Lauro, volto dell'intrattenimento Sky in qualità di giudice di X Factor, ruolo che conferma per la seconda stagione consecutiva. Proprio in queste settimane è in onda il talent show che vede l'artista tra i coach assieme a Paola Iezzi, Jake la Furia e la new entry Francesco Gabbani. Un'edizione che entrerà nel vivo nelle prossime settimane con l'inizio della fase live e che si chiuderà, per il secondo anno consecutivo, ancora una volta a Napoli in piazza del Plebiscito, dove andrà in scena la finale a dicembre.

L'installazione in piazza Mercato a Napoli

Per chi si stia chiedendo della funzione dell'imponente installazione in piazza Mercato dal 17 al 19 ottobre, si tratta di uno store temporaneo dedicato proprio a NOW, per raccontare i contenuti esclusivi della piattaforma tra serie Tv, film, show, intrattenimento ed eventi sportivi. A tutti gli effetti si tratta di un mega distributore di caramelle dell'altezza di più di dieci metri che nelle scorse settimane è stato installato per alcuni giorni anche a Milano e che ora fa tappa proprio a Napoli.

Il prequel di Gomorra da gennaio 2026

Non un luogo qualsiasi, vista la particolare affinità tra Napoli e l'universo Sky in questo particolare momento storico. Oltre alla già citata finale di X Factor del prossimo dicembre, proprio a Napoli è ambientato il prequel di Gomorra, uno dei prodotti seriali di punta dei prossimi mesi che sarà disponibile a partire da gennaio 2026.