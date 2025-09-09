Programmi tv
X Factor 2025 di nuovo a Napoli per la finale, Sky conferma la scelta di piazza del Plebiscito

Come anticipato da Fanpage, Sky conferma la scelta di Piazza del Plebiscito come location per la finale di X Factor 2025. L’anno scorso il successo della prima volta per una finale del talent all’aperto.
A cura di Andrea Parrella
Dopo il successo della finale del 2024, X Factor tornerà a Napoli per il secondo anno consecutivo: il gran finale del talent di Sky si svolgerà ancora una volta all'aperto in Piazza del Plebiscito. A confermare l'anticipazione di Fanpage dei mesi scorsi è Sky, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del programma, al via da giovedì 11 settembre.

Nonostante alcune ipotesi circolate a inizio estate, in cui si ipotizzava un finale itinerante, con piazze di altre città pronte ad accogliere l'ultimo atto del talent, la scelta è ricaduta sulla storica piazza napoletana, che a dicembre accoglierà di nuovo la finale di X Factor, dove nel 2024 aveva trionfato Mimì.

X Factor 2025 al via dall'11 settembre

Per la seconda edizione consecutiva, la conduzione è affidata a Giorgia, capace di sorprendere  il pubblico alla sua prima esperienza alla conduzione televisiva in solitaria. In giuria, tornano Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre Francesco Gabbani subentra a Manuel Agnelli, vincitore nella scorsa edizione con il suo roster.

Il successo della finale a Napoli nel 2024

L’edizione 2024 ha rappresentato un vero rilancio per X Factor, reduce da una stagione 2023 segnata da polemiche legate soprattutto all’esclusione di Morgan, che aveva compromesso radicalmente il corso dell'edizione. Per questa ragione l’anno scorso X Factor è stato rinnovato totalmente da Sky, sia per quanto riguarda la conduzione che per la giuria. La cura ha funzionato perché il talent registrato una sensibile crescita di ascolti e di appeal sul pubblico, soprattutto attraverso un forte coinvolgimento sui social e la novità della finale in piazza che si è rivelata un successo non solo dal punto di vista televisivo, ma anche cittadino. L'appuntamento con X Factor è per giovedì 11 settembre. Si parte con le tre serate di Audition e poi sarà il momento dei Bootcamp, segnati da un nuovo meccanismo in questa nuova edizione.

Programmi TV
