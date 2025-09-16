Acerra, una piantagione di marjuana in zona Spinelli: 160 piante, in due in manette

Due persone sono state arrestate ad Acerra (Napoli): sono state sorprese in un terreno in cui erano state coltivate 160 piante di marijuana.

La piantagione sequestrata dalla Polizia di Stato ad Acerra (Napoli)

Centosessanta piante ancora nel terreno, oltre due chili di infiorescenze già raccolte e conservate in un capannone poco distante: una vera e propria piantagione, quella che era stata realizzata ad Acerra, in zona Spinelli. Lo hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile, al termine di servizi mirati di appostamento e controllo nel comune alle porte di Napoli.

A finire in manette due persone, un 59enne e un 57enne, entrambi napoletani e con precedenti, che sono stati bloccati nel corso dell'operazione; i due ora dovranno rispondere di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La piantagione era stata allestita in un terreno agricolo in un'area di campagna, distante dal centro abitato.

Dopo avere scoperto le 160 piante gli agenti hanno esteso l'ispezione ad un capannone situato nell'ara del terreno agricolo, al cui interno sono stati trovati 2.6 chili di infiorescenze e attrezzature per la coltivazione e la produzione delle piante. Successivamente, nell'abitazione del 59enne, sono stati rinvenuti altri 305 grammi di marijuana. La piantagione e gli stupefacenti sono stati sequestrati e sono in corso indagini per ricostruire i canali di distribuzione; i due arrestati non avrebbero, a quanto emerso per il momento, collegamenti accertati con la criminalità organizzata né risultano inquadrati in clan di camorra.