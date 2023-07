Acerra, colpito da un proiettile mentre passeggia in strada: 24enne in ospedale La vicenda questa notte nella città in provincia di Napoli: le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Colpito da un proiettile mentre passeggia in strada: a farne le spese un ragazzo di 24 anni. È accaduto questa notte ad Acerra, nella provincia di Napoli: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 3, il 24enne si trovava in via Torino quando sarebbe stato colpito da un proiettile a un piede. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.

Poco prima, intorno alle ore 2 di questa notte, nella vicina Pomigliano d'Arco, una donna di 77 anni è rimasta ferita da un proiettile vagante mentre si trovava in strada. Da quanto si apprende, due uomini avrebbero cominciato a litigare: uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato; il proiettile è rimbalzato e ha colpito di striscio la 77enne, che si trovava poco distante. La donna è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 e non ha riportato gravi conseguenze. Anche in questo caso le indagini sono affidate ai carabinieri.