Spari durante una lite in strada, donna colpita da un proiettile vagante a Pomigliano d’Arco La donna era estranea alla lite, scoppiata questa notte per strada tra due uomini: fortunatamente, è stata colpita di striscio e non ha riportato gravi conseguenze.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Notte di paura a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, dove una donna del posto di 77 anni è stata ferita da un proiettile vagante mentre si trovava per strada. I fatti sono accaduti intorno alle 2: in via Campana, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, due uomini hanno cominciato a litigare. Al culmine dell'alterco, uno dei due ha tirato fuori una pistola e ha sparato: il proiettile sarebbe rimbalzato e l'ogiva ha colpito la 77enne, che si trovava in strada poco distante.

Fortunatamente, la donna è stata colpita soltanto di striscio dal proiettile: la 77enne, pertanto, è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco che, abbandonata sull'asfalto, hanno rinvenuto la pistola che ha sparato, una calibro 38, che è stata sequestrata e che sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

I militari dell'Arma hanno effettuato anche tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e ad individuare i due uomini coinvolti nella lite, uno dei quali ha esploso il colpo che ha ferito la donna di 77 anni.