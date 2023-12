Accusata di aver ucciso il figlio, nuova perizia psichiatrica per Adalgisa Gamba Chiesta una nuova perizia psichiatrica per Adalgisa Gamba, accusata di aver ucciso il figlio di 2 anni e mezzo. La decisione entro il 31 gennaio prossimo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Adalgisa Gamba

Una nuova perizia psichiatrica per Adalgisa Gamba, la donna accusata di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo il 2 gennaio del 2022: l'istanza è stata presentata quest'aggi dal sostituto procuratore Andreana Ambrosino della Procura della Repubblica di Torre Annunziata presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, ed ha ricevuto il sostegno dagli avvocati di parte civile, come il marito della donna e padre della vittima. Si è opposto alla richiesta, invece, il legale della donna, l'avvocato Salvatore del Giudice. La decisione del giudice Teresa Annunziata verrà annunciata alla prossima udienza, il 31 gennaio 2024 presso la Sezione I della Corte d'Assise.

Già nel corso del procedimento, la donna era stata sottoposta a perizia psichiatrica: in quella svolta dallo psichiatra Alfonso Tramontano, emerse che la donna fosse "incapace di intendere e di volere", ma comunque anche in grado di sostenere il processo. Sempre secondo la perizia, il delitto del piccolo sarebbe maturato nel quadro di una "angoscia delirante" in cui si trovava la madre, convinta che in questo modo avrebbe risparmiato al figlio "una vita di sofferenze": secondo lei, infatti, il bambino sarebbe stato affetto da patologie di tipo psicologiche, sebbene queste ultime non fossero mai state comprovate.

Lo psichiatra aveva anche analizzato il famoso messaggio della donna in cui scriveva "gli togliamo il ciuccio e lo facciamo schiattare, così si toglie il vizio": secondo Tramontano, questo messaggio non sarebbe stato in realtà riconducibile alla volontà di procurare davvero la morte del bambino, ma piuttosto al tentativo di fargli superare il "vizio" di piangere e disperarsi. Prossima udienza il 31 gennaio 2024, quando la giudice Teresa Annunziata si pronuncerà sulla richiesta di una nuova perizia.