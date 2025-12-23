Accoltellato un uomo sul Lungomare di Salerno da sconosciuti all’Antivigilia di Natale

Immagine di repertorio

Paura sul Lungomare di Salerno, dove questa mattina un 40enne italiano è stato accoltellato in strada. L'uomo si trova attualmente ricoverato ed operato al Ruggi. In corso accertamenti da parte dei carabinieri del capoluogo della Valle dell'Irno, che indagano sulla vicenda, dai contorni ancora tutti da chiarire. Al momento i militari dell'Arma stanno eseguendo i rilievi sul posto e cercando di ascoltare passanti e residenti, oltre a cercare se ci sono telecamere di videosorveglianze in zona che possano aver ripreso il tutto o che possano comunque aiutare nelle indagini.

Tutto è accaduto questa mattina, alle prime luci dell'alba, sul Lungomare di Salerno, a pochi passi dalla piazzetta Dante Alighieri. Qui un uomo di nazionalità italiana di quarant'anni è stato colpito con un'arma da taglio, restando poi a terra ferito. Non è chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più di uno: fatto sta che ad accorgersi del tutto sono stati alcuni passanti che hanno notato l'uomo riverso per terra, allertando carabinieri e soccorsi. Un'ambulanza del 118 è così giunta sul posto, portando l'uomo all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stato soccorso ed operato: attualmente, l'uomo è ricoverato nel nosocomio salernitano. I carabinieri, intanto, lavorano per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e per dare un volto e un nome all'aggressore.