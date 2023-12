Accoltellato durante una tentata rapina a Napoli, 41enne ricoverato in ospedale Un 41enne incensurato accoltellato all’addome: ricoverato, non sarebbe n pericolo di vita. Ai carabinieri ha raccontato di aver subito una tentata rapina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo di 41 anni è stato accoltellato lungo il corso Meridionale di Napoli, apparentemente da due sconosciuti a bordo di uno scooter, in una tentata rapina. La versione dell'uomo è tuttavia al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna pista: i carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda nei dettagli.

Tutto è iniziato questa mattina, quando un 41enne incensurato si è presentato all'ospedale Villa Betania di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, per alcune ferite da taglio: i medici lo hanno medicato, riscontrando tre ferite all'addome causate da un'arma da taglio, verosimilmente un coltello. A quel punto, come da prassi, sono stati allertati i carabinieri: una pattuglia della compagnia di Poggioreale è così giunta in ospedale, per raccogliere la testimonianza dell'uomo. Secondo quanto detto da lui stesso, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi del Corso Meridionale di Napoli, dove stava passeggiando, quando due sconosciuti gli si sarebbero avvicinati a bordo di uno scooter e, tentando di rapinarlo, lo avrebbero colpito all'addome con alcuni fendenti. L'uomo è ancora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita: secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri, pare che l'aggressione sia effettivamente avvenuta in quella zona del corso Meridionale nei pressi di una nota gioielleria. Ma resta ancora da capire la dinamica del tutto, e se la versione dell'uomo coincida effettivamente con i fatti attualmente al vaglio da parte delle forze dell'ordine: nessuna pista, infatti, è al momento del tutto esclusa da parte dei carabinieri, che stanno effettuando rilievi e cercando riscontri.