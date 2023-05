Accoltellato all’addome, 14enne ricoverato in prognosi riservata a Napoli Il ragazzino è stato ferito in centro città: ancora poco chiara la dinamica, sulla quale indagano gli agenti della Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Notte di sangue e violenza, quella appena trascorsa, nel centro di Napoli: un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato all'addome. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, così come è incerto il luogo esatto nel quale si sarebbe consumata l'aggressione: il 14enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli, ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il ragazzino si trova attualmente ricoverato nel nosocomio partenopeo, in prognosi riservata.

Nella notte un 13enne accoltellato in via Toledo

Sempre questa notte, ancora in pieno centro a Napoli, un altro minorenne, un ragazzino di 13 anni, è stato accoltellato in via Toledo, a pochi passi dalla Galleria Umberto I. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle 4 di questa notte, il ragazzino stava passeggiando in via Toledo quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha improvvisamente accoltellato a una gamba.

Anche il 13enne è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini: i medici gli hanno riscontrato una ferita giudicata guaribile in 10 giorni e lo hanno dimesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile.