Ragazzino di 13 anni accoltellato in via Toledo: sangue nella notte in centro a Napoli Il minorenne è stato aggredito intorno alle 4 di questa notte a pochi passi dalla Galleria Umberto I: trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora violenza nel cuore di Napoli, a farne le spese ancora un minorenne: questa notte, un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato a una gamba. L'aggressione si è verificata nella centralissima via Toledo, a pochi passi dalla Galleria Umberto I, intorno alle 4 di questa notte: da una prima ricostruzione, il 13enne stava pasteggiando quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che, senza motivo, gli ha improvvisamente sferrato una coltellata alla gamba destra.

Soccorso dal 118, il minorenne è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, dove i sanitari gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla gamba destra giudicata guaribile in 10 giorni: il 13enne è stato così dimesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione ai danni del 13enne.