Sgozzato e ucciso sul Lungomare di Napoli, la vittima è uno straniero

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Accoltellato alla gola e ucciso sul lungomare di Napoli. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno ritrovato questa mattina, in viale Anton Dohrn, il corpo esanime di un uomo, si tratterebbe di un cittadino extracomunitario, di origine tunisina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle ore 8,00 di sabato 7 settembre 2024, ed è stato effettuato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale della Guardia di Finanza.

Accoltellato alla gola, è morto poco dopo

Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino straniero con ferite d’arma da taglio alla gola, nei pressi di viale Anton Dohrn, vicino alla Rotonda Diaz e a pochi passi dalla Villa Comunale e dal Consolato Americano. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata dal primo dirigente Giovanni Leuci.

Le indagini della Squadra Mobile di Napoli

Secondo quanto appreso nell’immediatezza dei fatti, la persona ferita sarebbe deceduta poco dopo l’aggressione patita. Effettuati i rilievi da parte della polizia scientifica. Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi necessari a ricostruire quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisiti anche eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare ed identificare i responsabili di quanto avvenuto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi su quale possa essere stata la causa dell'aggressione.