Accoltellato al petto e colpito a un polmone: 45enne ricoverato in fin di vita a Napoli Un 45enne è ricoverato in gravi condizioni dopo una coltellata: sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nelle prossime ore. Caccia agli aggressori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 45enne è stato ferito da un coltellata al petto la scorsa notte, in pieno centro a Napoli: il colpo lo ha raggiunto a un polmone ed ora si trova in codice rosso all'ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli, dove sarà sottoposto ad un intervento. Tutta da ricostruire la dinamica della vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della stazione Centro: dalla primissima ricostruzione della vicenda, ancora in fase di definizione, sembrerebbe che l'uomo sia stata accoltellato in vico Spaventa, non lontano dal corso Arnaldo Lucci di Napoli, a ridosso della Stazione Centrale, da alcuni sconosciuti.

Non è chiaro chi e perché lo abbiano accoltellato: l'unica cosa certa è che l'uomo poco dopo era al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, con una vistosa ferita al petto. Coltellata che gli avrebbe arrecato seri danni a un polmone e per la quale è stato trasferito d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove sarà sottoposto ad intervento chirurgico nelle prossime ore. L'uomo è in pericolo di vita e solo nei prossimi giorni i medici scioglieranno la prognosi. Intanto, i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda: si cercano anche videocamere di sorveglianza presenti in zona che possano aver ripreso qualcosa di utile alle indagini. Non è escluso che altri dettagli possano arrivare dallo stesso 45enne, una volta che si sarà ripreso dalle condizioni in cui si trova ricoverato ora presso l'ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli, dove è stato trasferito a causa delle sue gravi condizioni con le quali era giunto al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini.