Accoltellato al petto e alla schiena un uomo a Napoli: è in prognosi riservata Un uomo è stato ferito con un’arma da taglio nel rione Amicizia di Napoli. Ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un uomo è stato accoltellato nella serata di oggi, sabato 20 maggio, in via Francesco Paolo Bozzelli a Napoli. Trasportato d'urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico, è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico ma risulta ancora in prognosi riservata.

Accoltellato al petto e alla schiena

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'accoltellamento avvenuto questa sera al rione Amicizia e, più precisamente, in via Francesco Paolo Bozzelli.

Per il momento si sa soltanto che è stato colpito con un'arma da taglio un uomo prima al petto e poi anche alla schiena. Ma non si sa in che contesto sia maturata l'aggressione.

Gli agenti dalla Polizia di Stato stanno comunque interrogando eventuali testimoni e indagando sul passato dell'uomo, che intanto è stato ricoverato in ospedale.

L'uomo è in prognosi riservata

L'uomo, di cui non è ancora stata diffusa né l'età né le generalità, è stato trasferito d'urgenza presso il Centro Traumatologico Ortopedico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico da parte del personale medico.

Al termine dell'operazione, il ferito risulta ancora essere in prognosi riservata e quindi i medici non si sono sbilanciati sulle sue condizioni di salute, che tuttavia appaiono gravi.