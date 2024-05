video suggerito

Accoltellato a 16 anni per una ragazza davanti alla scuola a Marcianise, arrestati tre giovani Il ragazzo era stato ferito nel novembre 2023, due presunti componenti del gruppo, fratelli, erano stati individuati dai carabinieri nell’immediatezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Altri tre giovani sono stati arrestati per il grave ferimento di un 16enne, accoltellato nei pressi dell'istituto scolastico superiore "G. B. Novelli" di Marcianise, in provincia di Caserta; gli indagati sono stati individuati nelle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita oggi, 17 maggio, dai carabinieri del NOR – Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise col supporto dei militari della Sezione Operativa della Compagnia di Seregno (Monza e Brianza).

I fatti risalgono al 22 novembre 2023. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il ragazzino finì nel mirino di un gruppo per una ragazza contesa che avrebbe salutato nei pressi della scuola; sarebbe bastato questo per arrivare a quella che è apparsa come una vera e propria spedizione punitiva con esiti potenzialmente letali. La vittima era stata infatti colpita con diverse coltellate, di cui una alla schiena, nella regione scapolare sinistra; portato d'urgenza in ospedale, il ragazzo era stato ricoverato con prognosi superiore ai 30 giorni; ferito, ma in modo non grave, anche l'amico del 16enne che si trovava con lui.

Nell'immediatezza erano stati individuati due giovani, fratelli di 29 e 17 anni, accusati di avere fatto parte della banda e nei loro confronti era stata eseguita una misura precautelare. I tre indagati arrestati oggi, tutti incensurati, sono ritenuti responsabili di tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere, aggravati dalla premeditazione, dai futili motivi, dal numero dei partecipanti e dal fatto che nel gruppo ci fosse anche un minorenne.