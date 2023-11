Sedicenne accoltellato davanti alla scuola per una ragazza, fermati due fratelli a Marcianise I carabinieri hanno fermato due giovani per il ferimento di un minore nel Casertano; proseguono le indagini per identificare gli altri componenti del gruppo.

A cura di Nico Falco

Un 29enne e un 17enne, fratelli per parte di madre, sono stati fermati dai carabinieri per l'accoltellamento di un 16enne, ferito ieri davanti ad una scuola superiore di Marcianise (Caserta). I provvedimenti nei confronti dei due sono stati emessi dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e da quella per i Minori di Napoli; sono entrambi accusati di tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L'aggressione, hanno ricostruito i carabinieri, che stanno indagando su delega della Procura sammaritana, sarebbe avvenuta per una rivalità di natura sentimentale: una gelosia per una ragazza contesa, che poco prima dell'accoltellamento la vittima avrebbe salutato, insieme ad un amico anche lui minorenne, nei pressi della scuola. Subito dopo il 16enne e l'altro giovanissimo erano stati accerchiati da un gruppo di ragazzi e uno del branco lo aveva ferito sferrando un fendente alla spalla.

Portato in ospedale, il giovane era stato dichiarato fuori pericolo. Nel corso delle indagini i militari hanno individuato il 29enne e il 17enne, secondo le ricostruzioni parte del gruppo di aggressori; per l'identificazione si sono rivelate fondamentali le testimonianze dei giovani vittima del branco e di altri ragazzi che erano presenti nelle vicinanze al momento del ferimento. Proseguono le indagini per individuare gli altri componenti del branco e per stabilire chi, materialmente, ha accoltellato la vittima; l'arma utilizzata non è stata per il momento ritrovata.