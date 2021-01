Chiede di essere protetta, di non rivivere il momento in cui è stata aggredita perché voleva troncare la relazione. Ha raccontato quanto accaduto alle forze dell'ordine, la dinamica, quello che era successo in precedenza. Ora, in questo momento delicato delle indagini, la 17enne ferita dall'ex fidanzato in piazza del Plebiscito vorrebbe solo tornare alla vita di tutti i giorni, senza la paura di rivivere quello che le è accaduto. La famiglia si affida all'avvocato Roberto Saccomanno, il legale spiega a Fanpage.it che la ragazza e i suoi cari sono chiaramente provati da quanto accaduto. Per rimarginare una ferita così profonda non basteranno 10 giorni. Ci vorrà tempo, «bisogna proteggerla e bisogna darle il tempo di respirare e trovare un attimo di serenità e di pace, perché ha vissuto un'esperienza drammatica». L'obiettivo è ovviamente quello di riprendere la sua vita, anche se non sarà facile. «Una vita ordinaria senza avere il timore di doversi riconfrontare con un evento del genere», questo è il desiderio condiviso da tutti.

Intanto proseguono le indagini e questa mattina c'è stata la convalida del Tribunale per i Minorenni di Napoli per l'arresto del 17enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio della ex fidanzata a piazza Plebiscito il 12 gennaio. Il ragazzo, rintracciato poco dopo dai carabinieri della Compagnia Centro in casa sua, si trova nel carcere di Nisida.

Il generale Canio Giuseppe La Gala, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha lanciato un messaggio di incoraggiamento, di vicinanza per la giovane che ora dovrà affrontare la riabilitazione, non solo fisica.