Accoltella il padre durante una lite: 30enne arrestato nel Salernitano È accaduto nella tarda serata di ieri a Polla, nel Vallo di Diano: il 30enne è stato arrestato per tentato omicidio, mentre il genitore è stato ricoverato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Una lite in famiglia ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella serata di ieri a Polla, nella provincia di Salerno, dove un giovane ha ripetutamente accoltellato il padre. Stando a una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una lite per futili motivi, al culmine della quale il 30enne ha più volte accoltellato il genitore: sono stati i vicini a fermare il giovane, poi aiutati dai carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto e hanno arrestato il 30enne, che deve rispondere ora di tentato omicidio. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Luigi Curto: da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Lite in famiglia, 19enne accoltella il fratellastro nel Napoletano

Un'altra lite in famiglia, qualche giorno fa, ha invece portato un 19enne ad accoltellare il fratellastro, un uomo di 43 anni: è accaduto a Ercolano, nella provincia di Napoli. Sul posto, in via Gabriele D'Annunzio, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato il 43enne per strada con diverse ferite d'arma da taglio a una gamba: ricoverato in ospedale, gli sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 7 giorni. I poliziotti si sono messi sulle tracce dell'aggressore e, poco dopo, hanno rintracciato il fratellastro 19enne: agli agenti ha raccontato di aver accoltellato il 43enne a causa delle continue richieste di denaro avanzate alla loro madre. Entrambi gli uomini sono stati denunciati.