“Smettila di chiedere soldi a mamma”: 19enne accoltella il fratellastro nel Napoletano È accaduto questa notte a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un 19enne ha accoltellato il fratellastro, un uomo di 43 anni: entrambi sono stati denunciati.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Stanco delle continue richieste di denaro che il fratellastro avanzava alla madre, lo ha accoltellato: è accaduto questa notte a Ercolano, nella provincia di Napoli, dove un giovane di 19 anni ha accoltellato un uomo di 43 anni, come detto suo fratellastro. Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, che questa notte erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gabriele D'Annunzio, dove era stata segnalata una lite in strada. Sul posto, i poliziotti hanno trovato il 43enne che, in evidente stato di agitazione, presentava diverse ferite d'arma da fuoco a una gamba. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, mentre gli agenti di polizia hanno ricostruito quanto accaduto, appurando che, poco prima del loro arrivo, il 43enne aveva avuto un'accesa lite con il fratellastro, il giovane di 19 anni, che lo aveva accoltellato.

I poliziotti si sono messi sulle tracce dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo: il 19enne ha raccontato agli operatori di polizia che il diverbio era nato dopo l'ennesima richiesta di soldi che il 43enne aveva avanzato alla loro madre; per il giovane è scattata così la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Anche il 43enne è stato denunciato, per tentata estorsione; l'uomo è stato visitato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove i sanitari gli hanno riscontrato ferita da arma da taglio giudicate guaribili in 7 giorni.