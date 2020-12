Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, al porto di Acciaroli, perla del Comune di Pollica, in Cilento, nota località turistica della provincia di Salerno. Un uomo di 80 anni, residente nella vicina Capaccio, per cause che sono ancora in corso di accertamento è caduto in mare con l'auto: pare che l'incidente sia stata causato da una manovra errata del conducente, che è sprofondato in acqua insieme alla vettura. Per fortuna, alla scena hanno assistito due uomini, che non hanno esitato e sono entrati subito in azione: i due si sono tuffati in mare e, dopo aver rotto i finestrini dell'automobile, sono riusciti ad estrarre l'anziano dall'abitacolo e a trarlo in salvo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno aiutato i due uomini nelle operazioni di soccorso e, successivamente, hanno estratto l'automobile del malcapitato dallo specchio d'acqua. Intervenuti tempestivamente anche i sanitari del 118, che hanno visitato l'uomo sul posto: per l'80enne soltanto un grande spavento, ma non ha riportato ferite ed è sano e salvo. Da quanto si apprende, l'uomo si sarebbe allontanato dal Comune di residenza senza un valido motivo e rischierebbe ora la sanzione di 400 euro prevista dalle norme anti-Covid.

Qualche mese fa, al porto di Napoli, un turista che attendeva di imbarcarsi su un traghetto per le isole del Golfo cadde in acqua. Fortunatamente, sul posto erano presenti i militari dell'Esercito Italiano di stanza nello scalo portuale partenopeo, che non esitarono a recuperarlo e a riportarlo sulla banchina. Per fortuna, il malcapitato non riportò gravi conseguenze.