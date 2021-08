Acciaroli, approfitta di una 16enne ubriaca e la violenta: arrestato un 17enne Il 17enne, residente nel Napoletano, è stato collocato in una comunità della provincia partenopea. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo, dopo una serata tra amici, si è offerto di accompagnare a casa una 16enne, in vacanza con la famiglia e, approfittando del suo stato di ubriachezza, l’ha palpata nelle parti intime.

A cura di Valerio Papadia

Ha approfittato della sua ubriachezza e l'ha violentata, costringendola ad essere palpata nelle parti intime: un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri, mentre la vittima è una ragazza di soli 16 anni. Teatro della vicenda Acciaroli, nota località turistica del Comune di Pollica, in Cilento, dove la ragazzina – originaria della provincia di Avellino – si trovava in vacanza insieme ai genitori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, dopo una serata tra amici, il 17enne si è offerto di accompagnare la 16enne a casa: in auto, approfittando dello stato di ubriachezza della giovane, il ragazzo l'ha costretta ad essere palpata nelle parti intime, procurandole anche lievi lesioni. La vicenda sarebbe accaduta in pieno centro, in un orario in cui, però, non ci sono molte persone in giro per strada.

La 16enne è pero riuscita a sfuggire al suo aguzzino e a chiedere aiuto ad alcune amiche, denunciando poi l'accaduto alle forze dell'ordine. Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minori di Salerno, hanno permesso di rintracciare il 17enne, che nel frattempo aveva fatto ritorno nella sua cittadina di origine, nella provincia di Napoli: lo scorso 14 agosto, su disposizione dei magistrati, i carabinieri di Vallo della Lucania, con la collaborazione dei colleghi di Torre Annunziata, hanno arrestato il 17enne, accusato di violenza sessuale; il giovane è stato collocato in una comunità nel Napoletano.