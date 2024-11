Accendono l’albero di Natale e si incendia la casa: intossicati mamma, papà e tre bimbi piccoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Accendono l'albero di Natale in salotto, ma prende fuoco e si incendia l'appartamento. Intossicati mamma, papà e tre figli piccoli. Mentre la casa è stata dichiarata inagibile. È accaduto ieri, domenica 17 novembre 2024, a Torchiara, in provincia di Salerno. Le fiamme sono deflagrate all'interno di una villetta nel Cilento. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio potrebbe essere stato causato forse da un cortocircuito dell'impianto elettrico che alimentava l'illuminazione delle decorazioni natalizie.

Incendio a Torchiara, sul posto vigili del fuoco

Dalle luci dell'albero potrebbero essere partite delle scintille che poi hanno appiccato il fuoco all'arbusto e da qui all'appartamento. L'incendio è divampato e si è facilmente propagato anche agli arredi dell'abitazione, provocando ingenti danni. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti nella villetta e hanno provveduto a domare le fiamme. Per fortuna, non ci sono feriti gravi. Solo intossicati dal fumo. L'abitazione è stata messa in sicurezza. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure mediche del caso alla famigliola, che poi è stata trasferita all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell'incidente si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Torchiara che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La villetta, dopo l'ispezione dei vigili del fuoco, è stata provvisoriamente evacuata. Una decisione di prassi, in attesa di ulteriori accertamenti che possano garantirne la sicurezza.