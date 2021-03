Aperte le assunzioni in Abc Napoli, l’azienda speciale dell’acquedotto di proprietà del Comune. Approvata la delibera commissariale per assumere 28 addetti, i primi 20 entro luglio 2021, tra cui amministrativi, tecnici e operai, i restanti 8 entro febbraio 2022. Con una seconda delibera, invece, scattano le promozioni per 30 dipendenti dell’azienda, nell’ambito del potenziamento dell’organico e della valorizzazione delle risorse interne. Per le promozioni è stato stimato un costo di circa 100mila euro. I provvedimenti sono contenuti nelle delibere 22 e 23 firmate dal commissario straordinario Sergio D’Angelo il 4 marzo scorso.

Abc cerca tecnici specilizzati

Si tratta di atti volti ad efficientare l’azienda, previsti dal Piano Programma 2020-22 elaborato a settembre 2020, che in parte ha rivisto il precedente piano del 2018 che prevedeva 157 assunzioni a differenza delle 50 di oggi. Di queste ultime, 22 si sono già concretizzate – avviate con una delibera dell’ottobre 2019 con l’assunzione riservata a categorie protette – mentre le nuove 28 assunzioni sono rivolte a figure professionali specializzate. Il piano è attualmente in corso di approvazione al Comune di Napoli. Le assunzioni, è scritto nella delibera commissariale, sono “un potenziamento dell’organico da fondare su una politica di assunzione di alcune posizioni strategiche con un reclutamento ad hoc”. Un’operazione “non rinviabile – per Abc – in quanto “funzionale all’obiettivo di candidarsi a gestore del servizio idrico integrato del Distretto Napoli dell’Ente Idrico Campano”.

Arrivano 30 promozioni, costo 100mila euro

L’altra delibera, la 22 del 4 marzo, prevede invece 30 promozioni di dipendenti. Si tratta in questo caso di una “azione mirata all’efficientamento e alla motivazione del personale da fondare su una politica di sviluppo delle competenze e su progressioni di carriera”. I 30 dipendenti sono stati individuati dalla Direzione del Personale. Il valore economico degli interventi proposti è pari a circa 100mila euro.