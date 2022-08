Trasporto pubblico a Napoli

Abbonamenti trasporti gratis per studenti in Campania, come fare domanda online dal 24 agosto 2022 Domande solo online da mercoledì 24 agosto. Possono fare richiesta gli studenti da 11 a 26 anni, appartenenti a famiglie con ISEE fino a 35mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte domani, 24 agosto 2022, la campagna per gli abbonamenti dei trasporti gratuiti in Campania destinati agli studenti per l'anno scolastico e accademico 2022-'23, finanziata dalla Regione. Si potranno presentare le domande esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma attraverso l’apposita sezione del sito del Consorzio "Unicocampania". Potranno fare richiesta gli studenti da 11 a 26 anni, con un reddito ISEE inferiore a 35mila euro all'anno. Per semplificare la procedura di rinnovo e consegna dell’abbonamento, anche quest’anno il titolo di viaggio sarà in formato digitale, da scaricare direttamente sul telefono degli studenti attraverso l’APP "Unicocampania".

Chi può fare domanda

Restano confermati i requisiti che, negli scorsi anni, hanno consentito l’accesso all’agevolazione, annualmente, ad oltre 130.000 studenti:

residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master;

possesso della certificazione ISEE non superiore a € 35.000.

Completato l’iter di rilascio dell’abbonamento, l’abbonamento sarà automaticamente materializzato nella APP Unico Campania del Consorzio, accedendo con le stesse credenziali dell’account creato nella piattaforma di richiesta. Allo studente basterà attivare il titolo e viaggiare.

La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione Campania, garantisce per il sesto anno scolastico consecutivo la possibilità per gli studenti campani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università utilizzando tutti i mezzi del trasporto pubblico campano. L'iniziativa promossa dal governatore Vincenzo De Luca, divenuta strutturale, rappresenta uno degli interventi più qualificanti dell'amministrazione regionale sul piano sociale e di sostegno alle famiglie.