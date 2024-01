Abbandonata e con due figli piccoli, donna occupa un appartamento a Quarto: arrivano i carabinieri I militari dell’Arma hanno convinto la donna a lasciare l’appartamento, legittimamente assegnato a un uomo di 70 anni. Per la donna e i bambini sono stati attivati i servizi sociali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Abbandonata dal compagno, senza un posto in cui andare, e con due figli piccoli di due anni e un anno e mezzo: queste le circostanze che, nella notte appena trascorsa, hanno spinto una giovane donna di 22 anni ad occupare abusivamente un appartamento a Quarto, nella provincia di Napoli; l'abitazione era però stata assegnata a un uomo di 70 anni.

Sul posto, in via Crocillo, sono dunque intervenuti i carabinieri della locale tenenza: i militari dell'Arma hanno instaurato un dialogo con la giovane donna e l'hanno convinta a lasciare l'appartamento, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario, il 70enne, che al momento dell'occupazione abusiva stava dormendo a casa del figlio, a San Giorgio a Cremano.

Per la donna e i bambini richiesto l'intervento dei servizi sociali

La 22enne ha raccontato ai carabinieri di essere stata lasciata dal compagno, con i due bambini piccoli a carico, e di non aver un tetto sopra la testa. Per la giovane e per i bimbi sono stati attivati i servizi sociali.