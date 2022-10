Abbandona l’auto in strada dopo un incidente e provoca un tamponamento a catena: 2 feriti Il rocambolesco incidente si è verificato questa notte sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Giugliano: tre le auto coinvolte nel tamponamento.

Un incidente stradale a dir poco rocambolesco quello che si è verificato nella notte sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, nel territorio di Giugliano: un tamponamento a catena innescato dall'imprudenza e dalla negligenza di un uomo che è ancora in corso di identificazione da parte dei carabinieri, che ha coinvolto tre automobili e causato il ferimento di due persone, fortunatamente in maniera non grave.

L'incidente si è verificato sulla Circumvallazione, in via San Francesco a Patria, località Varcaturo e ha dell'incredibile. Stando a una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri intervenuti sul posto, tutto è iniziato quando una Fiat Stilo ha impattato contro il guardrail: il conducente, dopo l'impatto, è fuggito a piedi, abbandonando lì la vettura. Poco dopo, nello stesso senso di marcia, è giunta un'Alfa Romeo 164 con a bordo un 38enne e una 31enne: l'uomo ha accostato dietro la Fiat incidentata per segnalarla agli altri automobilisti. In quel momento, però, è sopraggiunta un'altra auto, una Toyota Yaris guidata da una donna di 50 anni, che ne ha perso il controllo, si è ribaltata e ha impattato contro l'Alfa e poi contro una Fiat Punto, al cui interno c'era un 39enne.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i sanitari del 118: il 39enne nella Punto è uscito illeso dall'impatto; la 50enne alla guida della Yaris è stata accompagnata all'ospedale di Pozzuoli per la rottura del setto nasale; la 31enne nella 164 è invece stata portata all'ospedale di Giugliano, dove è ricoverata in osservazione, non in pericolo di vita. I militari hanno sequestrato la Fiat Stilo, risultata sprovvista della copertura assicurativa, e stanno cercando di rintracciare il proprietario.