Abbandona il cane e scappa: il pastore tedesco prova a corrergli dietro sotto il sole Ha lasciato un pastore tedesco nei campi, poi è fuggito: il cane ha provato anche a corrergli dietro dopo l’abbandono. Il tutto è stato ripreso da un passante.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un cane abbandonato, stavolta a Castel Volturno, nel Casertano. Una piaga, quella dell'abbandono degli animali, che oltre ad essere una crudeltà folle e senza senso si ripercuote anche su altre persone, oltre che sull'animale stesso: le cronache, soprattutto estive, sono piene di incidenti causati dall'abbandono di animali che, ritrovandosi improvvisamente in strada senza capire cosa stia accadendo, provocano loro malgrado incidenti in cui perdono la vita, spesso assieme ad automobilisti ignari a loro volta del tutto. Eppure, il circolo vizioso non sembra interrompersi neppure questa estate.

L'episodio a Castel Volturno

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, si è verificato l'ennesimo caso di questi giorni: un pastore tedesco che viene lasciato in un campo, con l'automobile che poi va via, lasciandolo al suo destino. Il povero cane, nonostante il forte caldo, ha provato anche a correre dietro l'automobile, per raggiungerla. Il tutto è stato ripreso da un passante, che poi ha inviato il video a Francesco Emilio Borrelli, che lo ha diffuso sui social. "Questa gente non merita né rispetto né giustificazioni", ha commentato Francesco Emilio Borrelli, spiegando di aver segnalato il video alle forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi casi simili a Casoria e a Napoli

Nei giorni scorsi erano stati diversi i casi simili: dal cane abbandonato nel quartiere napoletano di Chiaia da due giovani, a quello abbandonato da una donna che lo aveva legato ad un palo in piena notte a Cercola. Tutti episodi che erano stati tuttavia immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che hanno fatto scattare le identificazioni dei responsabili che dovranno rispondere di maltrattamento ed abbandono di animali.