Abbonda il cane legandolo a un palo e scappa: incastrata dalle telecamere Una donna è stata immortalata dalle telecamere mentre abbandona il proprio cane, legandolo a un palo. L’episodio è accaduto a Cercola, nel Napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Abbandona il cane e scappa: ma è stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza che erano dall'altro lato della strada. Una donna di Cercola, in provincia di Napoli, rischia ora grosso: le forze dell'ordine stanno già procedendo alla sua identificazione, e nelle prossime ore potrebbero stringere il cerchio e procedere alla denuncia della donna.

Le immagini del video

Nel video si nota come la donna si avvicini ad un palo della pubblica illuminazione con fare circospetto e con il cane a guinzaglio: poi lo lega allo stesso e, come se niente fosse, scappa via credendo di non essere stata vista, mentre il povero cane si dimena cercando di raggiungerla. Le telecamere di videosorveglianza che si trovavano di fronte, tuttavia, l'hanno immortalata in tutte le fasi dell'abbandono.

Borrelli: "Servono pene più severe

Il video è stato diffuso in Rete dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha poi commentato: "Ma perché la gente adotta i cani se poi li abbandona? Non riusciamo proprio a capire. Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni". Borrelli ha anche chiesto "pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o abbandona gli animali dato che il fenomeno è sempre più diffuso".

Leggi anche Legano il cane e scappano abbandonandolo in strada: ripresi dalle telecamere

Lunedì scorso il precedente a Chiaia

Nei giorni scorsi un altro caso simile, con due giovani immortalati mentre legavano un cane in strada nel quartiere napoletano di Chiaia, sotto il solleone. Anche in questo caso erano state fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avevano aiutato a smascherare i due e, soprattutto, salvare il cane in tempo utile visto che era stato lasciato sotto il sole delle 13 senza acqua né cibo ma solo legato ad un palo.