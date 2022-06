Abbandonano il cane legandolo in strada: ripresi dalle telecamere, salvo il cucciolo Un cucciolo abbandonato in strada sotto il sole cocente a Chiaia: salvato dai passanti. I due che lo hanno abbandonato sono stati ripresi dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un cucciolo legato in strada, all'una di giorno, sotto il sole cocente di Napoli ed abbandonato. Ma i due responsabili non si sono accorti di essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che hanno documentato come i due lo abbiano lasciato intenzionalmente per poi scappare, e che ora saranno denunciati appena saranno stati identificati dalle forze dell'ordine, che sarebbero già sulle loro tracce. Il cane, per fortuna, sta bene: dopo due ore, era in presa ad un attacco di calore e disidratato, ma per fortuna è stato salvato in tempo da un passante.

Le immagini nei vicoli di Chiaia

La vicenda è accaduta a Chiaia, nel salotto della "Napoli bene". Dalle immagini delle telecamere, si vedono due giovani con un cucciolo al guinzaglio mentre camminano guardandosi attorno. Ad un certo punto, entrati in un vicolo, il cane "tira" verso il fresco. A quel punto i due lo "accompagnano" con il guinzaglio in un punto in cui l'inquadratura è coperta parzialmente da un'automobile parcheggiata: si vedono tuttavia dietro di esso i due giovani e il cane, con uno dei ragazzi che "armeggia" con il guinzaglio. Una volta legato il cane, tra l'altro in maniera particolarmente stretta, i due scappano e lasciano il cane sotto il caldo torrido delle 13, in piena ondata di calore con annessa allerta meteo. E che dunque rischiano una forte denuncia una volta identificati.

Biancardi: "Ora sta bene, ma troviamogli una famiglia"

A diffondere il video è stato Renato Biancardi, influencer e personaggio televisivo napoletano, che ha poi aggiunto: "Grazie agli amici dell'Oipa Napoli e Provincia sappiamo che il cane sta bene, lo abbiamo trovato in tempo e messo in salvo". Ora però "vogliamo evitare che il cucciolo finisca, senza nessuna colpa, in un canile e magari trovargli una famiglia. Una famiglia che con amore e tante coccole, gli possa far dimenticare questa orribile esperienza", ha aggiunto ancora Biancardi. In tanti, di fronte a quelle immagini, hanno già espresso la propria solidarietà verso il povero animale, e non è escluso che a breve qualcuno possa farsi avanti per prendere con sé il cucciolo.