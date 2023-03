Abbandona i rifiuti in strada, i vigili seguono la scia di sporco fino a casa sua e lo multano La vicenda arriva da Bacoli, nel Napoletano: per abbandonare i rifiuti in strada, l’uomo ha trascinato i sacchetti, lasciando una scia di sporco che ha condotti la Polizia Municipale fino alla sua casa.

A cura di Valerio Papadia

Ha abbandonato diversi sacchetti di rifiuti, tra cui materiale edile, per strada, pensando di farla franca. A causa del peso dei materiali trasportati, però, è stato costretto a trascinare i sacchetti sull'asfalto, lasciando una scia di sporco che ha condotto al Polizia Municipale fino alla sua abitazione. La vicenda arriva da Bacoli, nella provincia di Napoli, dove un uomo è stato multato dai vigili urbani proprio per aver abbandonato i rifiuti per strada.

"Non sono stato io": l'uomo ha cercato di giustificarsi

A rendere nota la vicenda è stato, attraverso i suoi canali social, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. "Voglio ringraziare l’incivile di giornata che ci ha reso molto agevole il controllo del territorio. Infatti, non solo ha abbandonato un sacchetto con materiali edili in un angolo di Bacoli. Pensando di farla franca. Ma, facendo strisciare il sacchetto sull’asfalto, ci ha permesso di poter arrivare direttamente al suo campanello. Noi lo abbiamo seguito, come la celebre favola di Pollicino" racconta il primo cittadino.

La scia di sporco che ha portato i vigili dal cittadino incivile (Foto Facebook/Josi Gerardo Della Ragione)

"Abbiamo suonato e, oltre a completare di seguire la traccia bianca a terra, siamo stati colpiti anche dalla presenza di lavori edili in corso. Proprio in quella casa. Dal produttore al consumatore" racconta ancora il sindaco Della Ragione.

"‘Non sono stato io'. Così ha esordito, all’arrivo degli ispettori ambientali. Poco dopo, rendendosi conto degli indizi, ha cambiato idea – conclude il primo cittadino -. Verbale e denuncia per reati contro l’ambiente. Ringrazio la Flegrea Lavoro per l’ottima opera di controllo e pulizia della città. Un appello agli incivili. Siete sempre di meno. Smettetela di sporcare questa terra così bella. Non vi daremo tregua. Insieme, a difesa di Bacoli. Una multa alla volta".