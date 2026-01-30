Abbandona i rifiuti della sua azienda in una discarica abusiva: imprenditore denunciato a Ischia

Un'area di 300 metri quadrati, adibita a discarica abusiva contenente 860 metri cubi di rifiuti, è stata sequestrata dai militari della Guardia di Finanza sull'isola di Ischia. I finanzieri della locale compagnia, nel corso di un'attività di controllo economico del territorio, hanno individuato, nel Comune di Forio, una vasta area nella quale due automezzi, intestati a un'azienda della zona, stavano scaricando materiale edile.

I militari delle Fiamma Gialle hanno accertato come la vasta area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali di risulta provenienti da demolizioni, classificati come rifiuti speciali non pericolosi. La discarica abusiva, pertanto, è stata sottoposta a sequestro, così come i due automezzi; il titolare dell'azienda, invece, sprovvisto di autorizzazioni per la raccolta e il deposito dei rifiuti e di documenti attestanti il trasporto degli stessi, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per illecita gestione dei rifiuti e per violazione del vincolo paesaggistico a cui è sottoposto tutto il territorio dell'isola di Ischia.

Inoltre, nel corso dei controlli, uno dei conducenti degli automezzi che stavano scaricando i materiali di risulta nella discarica abusiva, è risultato privo di regolare contratto.