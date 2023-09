A Soccavo la Notte Azzurra: in via Epomeo il 30 settembre spettacoli e stand. Il piano viabilità Il piano traffico del Comune di Napoli per la Notte Azzurra di via Epomeo, sabato 30 settembre 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva la Notte Azzurra a via Epomeo. Il 30 settembre prossimo, la strada dello shopping di Soccavo ospiterà una grande kermesse con spettacoli, musica, balli e stand enogastronomici. Il Comune di Napoli ha preparato un apposito piano di viabilità che prevede la chiusura al traffico di una parte della strada per la giornata di sabato 30 settembre, dalle ore 17 alle 24. L'evento è stato organizzato dal Consorzio Unione Imprese Centro Commerciale Epomeo.

Notte Azzurra, il piano traffico

Via Epomeo sarà chiusa al traffico per la manifestazione Notte Azzurra 2023 che si terrà il 30 settembre 2023 dalle ore 17 alle 24. Il piano di viabilità, a quanto apprende Fanpage.it, prevede:

La chiusura di via Epomeo dall'incrocio con via Paolo della Valle, via Niccolò Grazzilli, via Montevergine e via Antonino Pio

L'area sarà pedonalizzata e sarà esclusa la sosta con rimozione coatta degli autoveicoli, il passaggio dei mezzi pubblici e sarà interdetto lo stazionamento taxi.

Ci sarà una area di sosta provvisoria per i taxi in via Giustiniano, all'altezza della rotatoria.

I bus saranno deviati su via Giustiniano, viale Traiano, via Antonino Pio, via Adriano, via Cornelia dei Gracchi e via Servio Tullio

Il programma della kermesse

Tanti gli eventi in programma per la Notte Azzurra del 30 settembre, che sarà presentata da Chiara Cernicchiara e Ciro Bernardo. Tra gli ospiti, solo per citarne alcuni, Massimiliano Cimino, comico cabarettista, il musicista e compositore Gustavo Martucci, Nello D'Auria, attore autore e macchiettista Napoletano, Ines Rodriguez, Antonio Petrosillo cantautore, il Dj Stephan Vegas, il coro polifonico Cantiamo insieme, gli alunni e gli insegnanti della scuola di musica FILROUGE MUSICA & EVENTI, i "CLEPTOMANIA BLUES BAND", Dino Falconio, che presenterà il suo libro sul terzo scudetto del Napoli, e tanti altri.