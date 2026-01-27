napoli
A “Un Posto al Sole” con Whoopi Goldberg si parla dei venditori di calzini a Napoli

Nell’ultima puntata di “Un Posto al Sole”, Whoopi Goldberg racconta il suo “incontro” con i venditori di calzini napoletani, in una scena tutta da ridere.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Whoopi Goldberg e i venditori di calzini di Napoli. Un crossover inatteso quello visto nella puntata di "Un Posto al Sole" andato in onda ieri sera, lunedì 26 gennaio, su RaiTre, nella puntata numero 6.871 della fiction tutta italiana arrivata ormai alla trentesima stagione. Whoopi Goldberg, che interpreta Eleonor Price, una imprenditrice statunitense che arriva a Palazzo Palladini, in realtà Villa Volpicelli a Posillipo. Durante una cena, in cui si esprime ovviamente in inglese con gli altri commensali, racconta: "Stavo passeggiando sul Lungomare, quando ho sentito una voce che mi diceva: "Ma io a te ti saccio" (in napoletano, ndr), tu sei una attrice".

Tutti gli altri commensali scoppiano a ridere, e Filippo Sartori (interpretato da Michelangelo Tommaso) spiega che si tratti di una "tattica" messa in atto dai venditori di calzini. La stessa Serena Cirillo (la moglie, interpretata da Miriam Candurro), sottolinea come il marito sia chiamato in genere "Brad Pitt" e lei "Julia Roberts". Un siparietto che "racconta" la quotidianità di Napoli, ovvero gli incontri di pendolari e turisti con i venditori di calzini (o di rose) tra la Stazione Centrale ed il Lungomare, caratterizzati appunto da approcci di questo tipo, fatti di "Brad Pitt" e "Julia Roberts" usati appunto come "complimento-esca" per fermare le persone e convincerle magari a comprare qualcosa. "Ma perché, per farci comprare più calzini?" ironizza Whoopi Goldberg/Eleonor Price. E quando Filippo Sartori le chiede se ha funzionato, è proprio lei a rivendicare che "Sì, ne ho comprati sei paia, che ovviamente non indosserò mai". Un episodio "crossover" tra realtà e fiction che ha fatto sorridere molti napoletani e non anche in Rete, e che da oltre 24 ore non fanno che parlarne sui vari social network.

