A Torre Annunziata trovato cadavere in mare con una corda al collo Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia locale. Al momento non si esclude alcuna pista.

A cura di Enrico Tata

Il cadavere di un uomo tra i 35 e i 40 anni è stato ritrovato in mare da alcuni pescatori nella zona delle Sette Scogliere a Torre Annunziata, provincia di Napoli. Stando a quello che si apprende, l'uomo aveva una corda stretta al collo. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia locale. Al momento non si esclude alcuna pista.

La vittima non è stata ancora identificata, ma gli investigatori stanno esaminando in questi minuti tutte le segnalazioni di persone scomparse arrivate nelle ultime settimane in Campania. Il cadavere è stato ovviamente sequestrato e sicuramente i magistrati disporranno l'autopsia. Diversi sono i curiosi che si sono fermati ad assistere alla scena a Torre Annunziata, dove erano in corso le operazioni di recupero del corpo avvistato in mare.

Sconosciuto resta per ora anche il motivo per cui l'uomo avesse un cappio attorno al collo.