A Scampia l'area comunale diventa discarica di elettrodomestici, denunciato il "gestore" Una deposito di Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stato scoperto dalla Polizia Municipale a Scampia; denunciato un 39enne sorpreso ad asportare parti elettriche e ferrose.

A cura di Nico Falco

Una discarica di elettrodomestici è stata scoperta a Scampia, nella periferia nord di Napoli: a pochi passi dalle abitazioni, in un'aera di proprietà comunale, erano accatastate decine di lavatrici, caldaie, televisori e forni, tutti oggetti che vanno smaltiti seguendo un percorso specifico. E c'era anche chi ne approfittava: un 39enne è stato sorpreso mentre prelevava materiali dai rottami. L'uomo è stato denunciato e l'area è stata sottoposta a sequestro penale.

La scoperta durante un servizio di controllo del territorio della Polizia Locale, nell'ambito delle attività predisposte dal Comando e finalizzate al contrasto al fenomeno dell'illecito abbandono e gestione illecita dei rifiuti. Il personale dell'Unità Operativa Scampia ha individuato il deposito illegale di Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in via Anna Maria Ortese, nei pressi dei caseggiati popolari. Nell'area c'era di tutto: 43 grandi elettrodomestici, tutti danneggiati e da buttare, che invece di finire nelle isole ecologiche, per essere quindi smaltite secondo la normativa, erano stati accatastati sul terreno. Al momento del controllo il 39enne era "al lavoro": armeggiava su lavatrici e televisori per asportare parti elettriche e ferrose, evidentemente con l'intenzione di riutilizzarle o rivenderle.

L'uomo dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti e invasione di suolo pubblico.Nel corso della stessa operazione sono stati fermate e sanzionate con una multa di 51,64 euro due persone sorprese a buttare rifiuti domestici in contenitori non idonei e al di fuori degli orari consentiti.