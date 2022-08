A Scampia 6 ragazzi viaggiano su un solo scooter, tutti senza casco: il video su TikTok La denuncia del consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde): “Che vergogna”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Scampia 6 ragazzi viaggiano a bordo di un unico scooter, addossati l'uno all'altro. Una piramide umana formata da giovani tutti senza casco per giunta. A denunciarlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha pubblicato il video, diffuso su TikTok, e diventato subito virale. Borrelli ha raccolto a sua volta una segnalazione fattagli da un utente: "Salve consigliere – scrive quest'ultimo – guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all'altro. Che vergogna".

Sullo scooter una piramide di giovani

Non si sa a quando risalga la data del filmato. Ma Borrelli ha chiesto che si facciano immediati approfondimenti, a tutela sia dei giovani coinvolti che delle persone in strada. Non sono rari in rete i video che riprendono persone che in strada a Napoli viaggiano anche in 3 o 4 su un solo scooter. In questo caso, però, si è raggiunta addirittura la cifra di 6 passeggeri. Dalle immagini sembra che i protagonisti del video siano tutti molto giovani, ragazzi adolescenti probabilmente di 15-16 anni.

Una bravata fatta probabilmente per gioco, ma che poteva costar caro e mettere seriamente in pericolo l'incolumità dei 6 ragazzi e degli eventuali passanti o di altre vetture che stessero circolando in quel momento. A peggiorare la situazione, come se non bastasse, anche il fatto che nessuno dei passeggeri indossi il casco protettivo, che in caso di incidente può salvare la vita. Proprio per questi motivi, le forze dell'ordine cercano sempre di sensibilizzare i giovani a rispettare le regole del codice della strada, anche con le lezioni a scuola.