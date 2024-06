video suggerito

A Sarno manifesti funebri con il volto del candidato sindaco sconfitto alle elezioni A Sarno comparsi manifesti funebri con il volto del candidato del centrodestra sconfitto alle elezioni: presentata una denuncia alle autorità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giovanni Cocca

Manifesti funebri con il volto di Giovanni Cocca, candidato sindaco per Sarno sconfitto alle recenti elezioni comunali nel comune salernitano: non sono chiari gli autori, ma i manifesti hanno causato anche forte preoccupazione in paese, soprattutto tra chi ha creduto fosse un manifesto vero. Proprio Cocca però ha voluto pubblicare l'immagine sui social e commentarla, in chiave ironica, per far capire che si trattasse di uno scherzo di pessimo gusto e che il tutto è stato denunciato alle autorità:

Visto che se ne sta parlando e troppo, voglio rassicurare tutti: sto meravigliosamente bene ed oggi mi godo un meritato riposo festeggiando il mio cinquantesimo compleanno con la mia famiglia. Non mi è capitato nulla di particolarmente grave. Le elezioni si vincono e si perdono. Nulla più. Ancora una volta sono andato sopra le liste. Ancora una volta chi ha vinto è andato sotto le sue liste. Però vince chi prende più voti in assoluto. Quindi buon lavoro al neo sindaco di Sarno!

A quei buontemponi del manifesto funebre dico grazie: mi avete elevato a special guest star, come lo si fa con i personaggi importanti.

Infine, sempre stima e rispetto alle famiglie Lanzetta e Falciano, professionisti di categoria, che hanno preso immediatamente le distanze ed esposto regolare denuncia.

P.S. : per fortuna sono venuto bene nella foto.

A Sarno le elezioni sono state vinte da una coalizione di centrosinistra in cui ha fatto parte il Partito Democratico e che ha raccolto 10.648 preferenze (58,98%), superando proprio il candidato del centrodestra Giovanni Cocca, che si è fermato al 37,53% (6.776 voti) e Vincenzo Sirica, 3,48% (629 voti), sostenuto dalla lista civica Con noi. Il candidato del centrodestra Giovanni Cocca è stato comunque eletto in consiglio comunale, dove sarà il leader dell'opposizione.

I manifesti funebri con il volto di Giovanni Cocca. Foto Facebook / Giovanni Cocca