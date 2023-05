A San Valentino Torio l’ultimo saluto a Jemila, la 14enne morta nell’incidente sull’A30 Dolore e lacrime a San Valentino Torio (Salerno) per l’addio a Jemila, la 14enne morta nell’incidente sull’A30: palloncini bianchi all’uscita del feretro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I funerali di Jemila a San Valentino Torio. Foto / Facebook Mario Marra (Telenuova)

La comunità di San Valentino Torio si è stretta quest'oggi attorno alla chiesa di Santa Maria della Consolazione per l'ultimo saluto a Jemila Boulila, la 14enne morta domenica sera in un violento incidente sull'A30 Caserta-Salerno, assieme a Rosario Langella, il fidanzato di 16 anni i cui funerali si terranno domani. Restano gravi le condizioni della madre della giovane e del fratellino, anche loro rimasti coinvolti nello schianto, mentre l'unico ad essere fuori pericolo è il padre della ragazza. Ma oggi, in città, c'era solo voglia di ricordare Jemila e pregare per le sorti degli altri due feriti.

Tutta la cittadinanza ha partecipato ai funerali, nonostante un meteo inclemente. All'esterno, palloncini bianchi ad attendere l'uscita del feretro della giovane. Presenti anche le autorità civili all'ultimo saluto per Jemila, tra cui il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco: "Due comunità unite da un grande dolore", ha detto il primo cittadino paganese, la cui comunità domani darà l'ultimo saluto all'altra vittima dell'incidente, Rosario Langella. Il padre del giovane ha chiesto nelle scorse ore che i due fidanzati possano riposare assieme dopo i funerali.

"Quando la morte giunge a 14 anni è assurda è ingiusta": le parole del parroco della chiesa di Santa Maria della Consolazione di San Valentino Torio hanno riecheggiato mentre intorno al feretro si struggevano parenti e amici della ragazza. Una scena destinata, purtroppo, a ripetersi tra 24 ore a Pagani, durante i funerali del fidanzato di Jemila. All'uscita del feretro, oltre al lancio di palloncini bianchi, anche un lungo applauso per salutare, per l'ultima volta, la 14enne di San Valentino Torio.